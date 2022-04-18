Макрон не исключил контактов с Путиным по теме Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 не исключил возможных контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным по Украине.
Макрон не исключил контактов с Путиным по теме Украины
  • AFP
  • © Ludovic MARIN / POOL

Французский лидер отметил, что в последние дни диалог с Путиным стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании.

«Я не исключаю контактов по нескольким причинам: первая — мы всегда должны быть готовыми к следующему дню, вторая — мир. Его нельзя добиться, не ведя диалог с российской стороной», — цитирует его РИА Новости.

13 апреля Макрон заявил, что планирует провести новые телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Он также отметил, что политика поддержания контактов с Путиным является правильной.

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