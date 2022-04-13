Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь провести переговоры с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести новые телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь провести переговоры с Путиным
  • AP

«В ближайшие дни я вновь переговорю по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», — цитирует ТАСС Макрона. 

Ранее президент Франции выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели.

Он также отметил, что политика поддержания контактов с Владимиром Путиным является правильной.

В конце марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, затронув в том числе и российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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