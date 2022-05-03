Минобороны России: Запад закрывает глаза на преступления Киева

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов.

«Совершенно непонятен тот факт, что западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях», — сказал он.

Мизинцев отметил, что западные страны применяют политику двойных стандартов, абсолютно не заинтересованы в проведении беспристрастного расследования и зачастую просто закрывают глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций.

«Все это приравнивает власти «цивилизованных стран» к пособникам террористов», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил его внимание на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.