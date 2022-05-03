Минобороны России: Запад закрывает глаза на преступления Киева
- РИА Новости
«Совершенно непонятен тот факт, что западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях», — сказал он.
Мизинцев отметил, что западные страны применяют политику двойных стандартов, абсолютно не заинтересованы в проведении беспристрастного расследования и зачастую просто закрывают глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций.
«Все это приравнивает власти «цивилизованных стран» к пособникам террористов», — указал он.
Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил его внимание на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.