Кадыров заявил о 150 мирных жителях на заводе «Азовсталь»

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Более 150 мирных жителей и 170 раненых находятся в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём обращении в Telegram он обратился к находящемуся на «Азовстали» командиру нацбатальона «Азов».

«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал Кадыров.

Ранее Минобороны России объявило, что 1 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.

За два дня с территории «Азовстали» вышел 101 гражданский.

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