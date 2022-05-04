Кадыров заявил о 150 мирных жителях на заводе «Азовсталь»
В своём обращении в Telegram он обратился к находящемуся на «Азовстали» командиру нацбатальона «Азов».
«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал Кадыров.
Ранее Минобороны России объявило, что 1 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.
За два дня с территории «Азовстали» вышел 101 гражданский.