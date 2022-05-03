В МО сообщили, что боевики вышли на огневые позиции на «Азовстали» во время режима тишины

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Боевики нацбатальона «Азов» и ВСУ воспользовались режимом тишины на «Азовстали» и вышли на огневые позиции. Российские военные и силы ДНР начинают уничтожать эти позиции, заявил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.
В МО сообщили, что боевики вышли на огневые позиции на «Азовстали» во время режима тишины
  • РИА Новости

«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом прекращения огня воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода», — сказал он журналистам, видео с заявлением Астафьева публикует РИА Новости.

Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, заключил он.

По данным агентства, на территории «Азовстали» слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода виден дым.

Накануне Минобороны России объявило, что 1 мая с завода «Азовсталь» в Мариуполе были вызволены ещё 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. После эвакуации им предоставили ночлег, питание.

За два дня с территории «Азовстали» вышел 101 гражданский.

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