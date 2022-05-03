МИД России: антисемитизм на Украине расцвёл пышным цветом после переворота в 2014 году

Антисемитизм на Украине расцвёл пышным цветом после переворота в 2014 году, о чём свидетельствует доклад министра по связям с диаспорой Израиля. По данным документа, в 2017 году количество антисемитских инцидентов на Украине, включая десятки актов вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, кратно увеличилось.

Об этом сообщил МИД России в сообщении, адресованном израильским коллегам.

«Националистические партии стали продвигать свою антисемитскую повестку сразу после распада СССР, но особенно активизировались в последние годы. Партия «Свобода» Олега Тягнибока была внесена Еврейским всемирным конгрессом в список неонацистских организаций, что не помешало ей стать четвертой партией в стране в 2012 году», — подчеркнули в министерстве.

МИД констатировал, что Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий.

«Один из видных представителей еврейского движения Украины Эдуард Долинский не так давно опасался прекращения деятельности своей организации («Украинский еврейский комитет»). Факельные шествия с портретами Степана Бандеры по улицам Киева с лозунгами «Юде — геть!», как и надписи вандалов на синагогах («смерть жидам»), говорят сами за себя», — напомнили в Москве.

Кроме того, в прошлом году на Хануку неонацисты «осквернили менору в Киеве», а в Николаеве антисемиты «перерезали гирлянду на ханукии», добавили там.

Нормы закона о противодействии антисемитизму на Украине не действуют, а бытовой и политический антисемитизм и нацизм «не пресекаются, наоборот — пестуются», заявили в министерстве, добавив, что киевские власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах.

«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», — заключили в МИД России.

3 мая МИД России ответил на «антиисторические» заявления израильского министра иностранных дел Лапида, которые, как считают в Москве, во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля «на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Израильскому министру предложили обратить внимание на ряд исторических фактов, которые объясняют недавние высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова.

Также в Москве обратили внимание Лапида на разгул неонацизма, происходящий на Украине, несмотря на аргументы Владимира Зеленского о его еврейском происхождении.