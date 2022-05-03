МИД России напомнил коллегам из Израиля об «эпидемии осквернения» памятников Красной армии

В МИД России предложили израильскому министру иностранных дел Яиру Лапиду обратить внимание на разгул неонацизма, происходящий на Украине, несмотря на аргументы Владимира Зеленского о его еврейском происхождении.

«Еврейское происхождение президента не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране. Украина, кстати, не единственная такая сейчас», — говорится в сообщении, опубликованном официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Министерство напомнило, что в Латвии также «успешно» прикрывается реабилитация ваффен-СС.

«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной армии, остановившим холокост и спасшим еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?» — заявили в Москве.

Лапид и его кабинет «не видят», что Зеленский «просто «завершает» сценарий, описанный» противником нацизма, немецким пастором Мартином Нимёллером, добавили там.

«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?» — говорится в заявлении.

3 мая МИД России ответил на «антиисторические» заявления израильского министра иностранных дел Лапида, которые, как считают в Москве, во многом объясняют курс нынешнего правительства Израиля «на поддержку неонацистского режима в Киеве».

Израильскому министру предложили обратить внимание на ряд исторических фактов, которые объясняют недавние высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова.