Парламент Эстонии отверг идею об отзыве подписи под договорами о границе с Россией

Парламент Эстонии отверг предложение оппозиционной Консервативной народной партии ходатайствовать перед правительством об отзыве подписи Таллина под договорами о сухопутной и морской границе с Россией.

Об этом сообщает ТАСС.

Против предложения проголосовали 53 депутата, 28 — поддержали.

Ранее оппозиционная Консервативная народная партия в Эстонии предложила парламенту рассмотреть вопрос об отзыве подписи страны под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года.

Российское посольство в республике отметило, что постоянные ссылки эстонских чиновников на Тартуский мирный договор мешают конструктивному диалогу и ратификации пограничного договора с Россией.

В дипмиссии напомнили, что договор, подписанный 2 февраля 1920 года, стал правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой, однако Эстония «утратила статус субъекта международного права в 1940 году ввиду вхождения в состав СССР», после чего Тартуский договор потерял свою юридическую силу, его нет в реестре международных договоров ООН.