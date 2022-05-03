В Эстонии предложили отозвать подпись страны под договорами о границах с Россией

Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии предложила парламенту рассмотреть вопрос об отзыве подписи страны под договорами о сухопутной и морской границах с Россией от 18 февраля 2014 года.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница де-юре на основе правопреемственности восстанавливаются такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — приводит Интерфакс текст пояснительной записки к предложению.

Как пишет Delfi, партнеры по коалиции Партии реформ и Центристской партии «не поддерживают законопроект», социалисты «также выступают против».

Ранее российское посольство в Эстонии отметило, что постоянные ссылки эстонских чиновников на Тартуский мирный договор мешают конструктивному диалогу и ратификации пограничного договора с Россией.

В дипмиссии напомнили, что договор, подписанный 2 февраля 1920 года, стал правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой, однако Эстония «утратила статус субъекта международного права в 1940 году ввиду вхождения в состав СССР», после чего Тартуский договор потерял свою юридическую силу, его нет в реестре международных договоров ООН.