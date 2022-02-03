Посольство России: ссылки Эстонии на Тартуский договор мешают конструктивному диалогу

Постоянные ссылки чиновников из Эстонии на Тартуский мирный договор мешают конструктивному диалогу и ратификации пограничного договора с Россией, сообщило российское посольство.

Как напомнили в российской дипмиссии, подписанный 2 февраля 1920 года договор стал правовой основой отношений между РСФСР и Эстонской Республикой на два десятилетия и сыграл важную роль в их международном признании.

При этом одна из сторон договора, а именно Эстонская Республика, «утратила статус субъекта международного права в 1940 году ввиду вхождения в состав СССР».

«Таким образом, обе стороны, подписавшие документ, оказались в составе одного субъекта международного права, и Тартуский мирный договор потерял свою юридическую силу. Его нет в реестре международных договоров ООН. В настоящее время данный документ принадлежит истории», — пояснило посольство.

Как напоминает ТАСС, накануне глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что считает Тартуский мирный договор действующим.