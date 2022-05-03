В ЛНР сообщили о гибели мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Вследствие обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны украинской армии погибли три мирных жителя, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В н. п. Стаханов погиб мирный житель и два человека получили ранения... в н. п. Первомайск погиб один мирный житель», — говорится в заявлении.

Кроме того, зафиксированы повреждения жилых домов.

Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.

В Народной милиции ЛНР отметили, что взяли под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.