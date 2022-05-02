Волонтёры ведут учёт погибших в Рубежном

Волонтёры в Рубежном ведут учёт погибших мирных жителей во время военных действий, в их списке уже около 160 человек, рассказала РИА Новости волонтёр, местная жительница Наталья.

«Учёт тех, кто умер, погиб. Тут (в журнале. — RT) 145 человек, и я уже зарегистрировала в тетради человек 15», — сказала она.

Наталья уточнила, что в закрытых квартирах по всему городу остаются тела людей, которые умерли своей смертью из-за нехватки лекарств или по другим причинам.

«В соседнем подъезде сейчас вскрыли дверь, жительница местная, бабушка, видно, возрастная умерла, лежит уже давно… Привлекаем местное население, чтобы осуществляли захоронение», — сообщил агентству один из военнослужащих, базирующихся в городе.

30 апреля Народная милиция ЛНР сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.

Советник главы Чечни Апты Алаудинов отмечал, что подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в Рубежном.