Глава ЛНР анонсировал разминирование водовода для обеспечения Луганска водой

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В ближайшие дни сапёры и взрывотехники приступят к разминированию водовода, снабжающего столицу ЛНР водой, заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».
Глава ЛНР анонсировал разминирование водовода для обеспечения Луганска водой
  • РИА Новости

«В ближайшие дни начнется работа по разминированию водовода, который обеспечит город Луганск водой в дополнительном объёме. Вода уже будет подаваться не по часам, а в постоянном режиме», — цитирует его ТАСС.

По словам Пасечника, увеличение объёмов воды позволит подавать её в другие населённые пункты республики, в том числе недавно освобождённые.

Народная милиция ЛНР ранее  сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.

По словам советника главы Чечни Апты Алаудинова, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в Рубежном.

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