Глава ЛНР анонсировал разминирование водовода для обеспечения Луганска водой

В ближайшие дни сапёры и взрывотехники приступят к разминированию водовода, снабжающего столицу ЛНР водой, заявил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 1».

«В ближайшие дни начнется работа по разминированию водовода, который обеспечит город Луганск водой в дополнительном объёме. Вода уже будет подаваться не по часам, а в постоянном режиме», — цитирует его ТАСС.

По словам Пасечника, увеличение объёмов воды позволит подавать её в другие населённые пункты республики, в том числе недавно освобождённые.

Народная милиция ЛНР ранее сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.

По словам советника главы Чечни Апты Алаудинова, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в Рубежном.