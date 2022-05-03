Вячеслав Володин: распад Украины начался в 2014 году после госпереворота

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Распад Украины начался ещё в 2014 году, когда в стране произошёл государственный переворот, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин: распад Украины начался в 2014 году после госпереворота
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  • © MFA Russia

«Распад Украины начался после госпереворота ещё в 2014 году, когда Крым вышел из её состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины», — сказал он журналистам.

Некоторые граждане, проживающие на западе Украины, уже «приняли гражданство Польши, Венгрии», добавил Володин.

«За последнее время более 5 млн человек выехали из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова», — цитирует спикера Госдумы ТАСС.

26 апреля российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил ему, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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