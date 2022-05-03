Зеленский: ВСУ не проводят операций на территории России

Армия Украины не проводит операций на территории России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — приводит РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.

По его словам, военные действия проходят в пределах украинских границ.

28 апреля добровольцы заявили, что гуманитарная колонна, которая возвращалась после передачи помощи в Харьковской области, попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом.

Также вечером 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины.