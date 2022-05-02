РИА Новости: в районе «Азовстали» слышны выстрелы и разрывы снарядов

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В районе комбината «Азовсталь» в Мариуполе слышны выстрелы и разрывы снарядов, сообщило РИА Новости. Как заявил агентству представитель внутренних войск МВД ДНР, украинская сторона нарушила режим тишины, в связи с чем пришлось «принимать ответные действия».
РИА Новости: в районе «Азовстали» слышны выстрелы и разрывы снарядов
  • AP

«Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия», — сказал представитель внутренних войск ДНР.

По информации агентства, в районе «Азовстали» слышны выстрелы и разрывы снарядов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что 30 апреля из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли две группы мирных жителей.

До этого военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали» в Мариуполе.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», а также «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

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