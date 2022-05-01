Минобороны России объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»
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Как сообщает РИА Новости, в ведомстве уточнили, что днём вышли 25 местных жителей. С наступлением тёмного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа — 21 человек, они были доставлены в населённый пункт Безыменное.
Всем гражданским лицам были предоставлены ночлег, питание и необходимая медицинская помощь.
Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали» в Мариуполе.