Минобороны России объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»

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В Министерстве обороны России заявили, что 30 апреля из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли две группы мирных жителей.
Минобороны России объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью»
  • AP

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве уточнили, что днём вышли 25 местных жителей. С наступлением тёмного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа — 21 человек, они были доставлены в населённый пункт Безыменное.

Всем гражданским лицам были предоставлены ночлег, питание и необходимая медицинская помощь.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали» в Мариуполе.

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