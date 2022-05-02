В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Стаханова при обстреле ВСУ

При обстреле Стаханова со стороны украинской армии один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения.

«В результате обстрела н. п. Стаханов погиб мирный житель и два человека получили ранения. Повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.

В ДНР сообщили о смерти трёх мирных жителей, включая ребёнка, в результате обстрелов ВСУ за сутки.