В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Стаханова при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела н. п. Стаханов погиб мирный житель и два человека получили ранения. Повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.
В ДНР сообщили о смерти трёх мирных жителей, включая ребёнка, в результате обстрелов ВСУ за сутки.