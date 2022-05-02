В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Стаханова при обстреле ВСУ

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При обстреле Стаханова со стороны украинской армии один мирный житель погиб, ещё двое получили ранения.
В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Стаханова при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела н. п. Стаханов погиб мирный житель и два человека получили ранения. Повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.

В ДНР сообщили о смерти трёх мирных жителей, включая ребёнка, в результате обстрелов ВСУ за сутки.

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