В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей, включая ребёнка

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике погибли трое мирных жителей, включая ребёнка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, двое из которых умерли от тяжёлых травм, полученных 28 апреля 2022 года: девочка 2017 г. р. и женщина 1948 г. р.», — говорится в тексте официального заявления.

На донецком направлении украинская армия применяла РСЗО «Град» и крупнокалиберную артиллерию, на горловском — артиллерию и зенитные установки.

Ранее сообщалось, что в границах республики с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.