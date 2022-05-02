В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей, включая ребёнка
- РИА Новости
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, двое из которых умерли от тяжёлых травм, полученных 28 апреля 2022 года: девочка 2017 г. р. и женщина 1948 г. р.», — говорится в тексте официального заявления.
На донецком направлении украинская армия применяла РСЗО «Град» и крупнокалиберную артиллерию, на горловском — артиллерию и зенитные установки.
Ранее сообщалось, что в границах республики с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.