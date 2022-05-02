В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей, включая ребёнка

Короткая ссылка
В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике погибли трое мирных жителей, включая ребёнка, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В ДНР сообщили о гибели трёх мирных жителей, включая ребёнка
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, двое из которых умерли от тяжёлых травм, полученных 28 апреля 2022 года: девочка 2017 г. р. и женщина 1948 г. р.», — говорится в тексте официального заявления.

На донецком направлении украинская армия применяла РСЗО «Град» и крупнокалиберную артиллерию, на горловском — артиллерию и зенитные установки.

Ранее сообщалось, что в границах республики с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить