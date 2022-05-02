Жительница Одессы «ждёт Россию» для справедливости после трагедии в Доме профсоюзов

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Жительница Одессы Марина рассказала РИА Новости, что жители города «ждут Россию», чтобы добиться справедливости после трагедии в Доме профсоюзов.
Жительница Одессы «ждёт Россию» для справедливости после трагедии в Доме профсоюзов
  • AP

«Я считаю, что сейчас, с приходом России, ситуация однозначно изменится. И люди, которые все эти годы пытались добиться справедливости, очень ждут этого. Очень ждут Россию в Одессе», — сказала женщина.

По её словам, люди хранят архивы по преступлениям националистов в Доме профсоюзов.

«От адекватных людей в Одессе я слышу сейчас: «Теперь я понимаю, почему подготовка к спецоперации была такой долгой». Почему этого не случилось в 2014 году. Ведь это слишком масштабно. Слишком большие и серьёзные последствия. И те, кто, в частности, ходили тогда на Куликово поле, придерживаются такого мнения. Спецоперацию поддерживают и Россию ждут», — добавила Марина.

Одесса «ничего не забыла и ничего не простила», подчеркнула местная жительница. Она выразила надежду, что в итоге «разрешат хотя бы крест поставить на Куликовом поле в память о погибших там».

Накануне в Нидерландах по случаю восьмой годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе прошло мероприятие, на которое пришли соотечественники и неравнодушные голландцы. Они почтили память погибших и призвали к проведению полноценного расследования преступлений.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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