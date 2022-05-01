В Гааге прошло мероприятие по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

В Нидерландах по случаю восьмой годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе прошло мероприятие, на которое пришли соотечественники и неравнодушные голландцы. Они почтили память погибших и призвали к проведению полноценного расследования преступлений.

Мероприятие состоялось на одной из площадей в Гааге.

«Несмотря на то что в наш адрес поступают и угрозы и несмотря на то что у людей здесь напрочь прополощены мозги и они не готовы воспринимать простейшие факты, которые отличаются от того, что им навязывают по телевизору, мы считаем важным продолжать нести истину», — сказал ТАСС Дмитрий, организатор демонстрации.

По его мнению, если перестать это делать, то историю «просто нагло перепишут и несчастные жертвы этой трагедии будут забыты».

«Именно сейчас, когда всё дошло до наибольшего накала, до решительной точки, нужно людям разъяснить, что киевский режим, который здесь принято защищать, — это далеко не плюшевый мишка, это ИГИЛ* в Европе, созданный теми же технарями, которые создали ИГИЛ на Ближнем Востоке», — сказал мужчина.

Он выразил надежду, что в 2023 году подобную демонстрацию уже не нужно будет проводить, а также на то, что «в Одессе восстановится народная власть», а «злодеи предстанут перед судом и понесут праведное наказание».

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.