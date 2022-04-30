Пушилин поблагодарил Россию за поддержку проживающих в Донбассе ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил российские власти за меры поддержки проживающих в Донбассе ветеранов Великой Отечественной войны.

«У нас одни на всех ветераны Великой Отечественной войны, как и одна на всех Великая Победа. Поэтому так важен указ президента Российской Федерации Владимира Путина о выплатах ветеранам войны, проживающим в республике, в том числе и на освобождённых территориях Украины, в связи с 77-й годовщиной Великой Победы», — написал он в Telegram.

Пушилин также отметил важность указа о государственной поддержке волонтёров в Донбассе.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённой территории Украины.

Также был подписан указ о поддержке волонтёрской деятельности на территориях ДНР и ЛНР.