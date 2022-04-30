МО: ВС России уничтожили командный пункт и склад вооружений в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области», — заявил Конашенков.

Всего за сутки российские военные уничтожили 17 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.

В частности, было ликвидировано пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, авиация ВКС России за сутки уничтожила пять складов боеприпасов и горючего украинской армии.

Также в Херсонской области средствами ПВО России в воздухе сбили украинский Су-25.