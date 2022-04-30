РИА Новости: территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля покинули 25 гражданских

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С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу, 30 апреля, вышли 25 гражданских лиц.
РИА Новости: территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля покинули 25 гражданских
  • globallookpress.com
  • © VIctor/XinHua

Об этом информирует РИА Новости.

В частности, с «Азовстали» были эвакуированы 19 взрослых и шесть детей.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали» в Мариуполе.

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