РИА Новости: территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе 30 апреля покинули 25 гражданских

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу, 30 апреля, вышли 25 гражданских лиц.

Об этом информирует РИА Новости.

В частности, с «Азовстали» были эвакуированы 19 взрослых и шесть детей.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал о ситуации на заблокированной силами России и ДНР «Азовстали» в Мариуполе.