Лавров заявил, что Россия не использует наёмников на Украине

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Россия не использует наёмников на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
Лавров заявил, что Россия не использует наёмников на Украине
  • РИА Новости

«Мы никогда не использовали наёмников. Могу заверить вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами», — сказал он, отвечая на вопрос, использует ли Москва иностранных наёмников, в том числе из Сирии, на Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК).

Позже датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на посольство Украины в Копенгагене проинформировала о гибели наёмника из Дании на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наёмников из 63 государств.

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