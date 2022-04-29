Jyllands-Posten: наёмник из Дании погиб на Украине

Наёмник из Дании был уничтожен на Украине, сообщает датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на посольство Украины в Копенгагене.

Известно, что погибший прибыл на Украину в марте, предварительно зарегистрировавшись. К моменту смерти ему исполнилось 25 лет. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

В МИД Дании на данный момент не смогли подтвердить смерти датчанина. В ведомстве сообщили, что на данный момент ведут по этому поводу диалог с властями Украины.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наёмников из 63 государств.