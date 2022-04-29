Три человека покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе по гумкоридору

Семья из трёх человек смогла покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе по гумкоридору, сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы когда обзавелись приёмниками, мы об этом (о возможности покинуть территорию завода. — RT) узнали, и я супругу заставил всё-таки выйти оттуда. Обычное радио, «Вести FM», передавало, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск», — цитирует мужчину ТАСС.

В ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент России Владимир Путин ранее отметил, что если на заводе есть гражданские люди, то «военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить», иначе они действуют как террористы ИГИЛ* в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.