Эстонское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило работу
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Отмечается, что на улице возле консульства безлюдно, калитка в дипучреждение закрыта.
При этом пост охраны работает в штатном режиме.
Ранее в Генконсульстве Литвы в Санкт-Петербурге проинформировали об окончании приёма заявлений на выдачу упрощённого транзитного документа с 25 апреля.
В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.