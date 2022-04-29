Эстонское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило работу

Эстонское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на улице возле консульства безлюдно, калитка в дипучреждение закрыта.

При этом пост охраны работает в штатном режиме.

Ранее в Генконсульстве Литвы в Санкт-Петербурге проинформировали об окончании приёма заявлений на выдачу упрощённого транзитного документа с 25 апреля.

В конце марта МИД России в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.