Бессараб поддержала предложение открыть филиалы вузов России на освобождённых территориях

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб положительно оценила в беседе с RT предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова открыть на освобождённых территориях Украины филиалы ведущих российских вузов.

«Идея хорошая, поскольку достаточно долгий период времени у молодёжи в Донбассе не было особого выбора, куда поступать», — отмечает парламентарий.

По словам Бессараб, молодые люди не могли обучаться на Украине и не могли выехать за пределы страны.

«Весь мир не признавал их право жить и учиться. Их все считали сепаратистами. Я думаю, что надо начинать с того, чтобы дать им возможности. Ребята, безусловно, проявят себя», — уточнила она.

Ранее в ГД предложили открыть на освобождённых территориях Украины филиалы вузов России.