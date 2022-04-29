Бессараб поддержала предложение открыть филиалы вузов России на освобождённых территориях
- РИА Новости
«Идея хорошая, поскольку достаточно долгий период времени у молодёжи в Донбассе не было особого выбора, куда поступать», — отмечает парламентарий.
По словам Бессараб, молодые люди не могли обучаться на Украине и не могли выехать за пределы страны.
«Весь мир не признавал их право жить и учиться. Их все считали сепаратистами. Я думаю, что надо начинать с того, чтобы дать им возможности. Ребята, безусловно, проявят себя», — уточнила она.
Ранее в ГД предложили открыть на освобождённых территориях Украины филиалы вузов России.