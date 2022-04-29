В ГД предложили открыть на освобождённых территориях Украины филиалы вузов России

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RT
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил открыть на освобождённых территориях Украины филиалы ведущих российских вузов. Копия письма на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко есть в распоряжении RT.
В ГД предложили открыть на освобождённых территориях Украины филиалы вузов России
  • РИА Новости

«Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобождённых территориях. Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации», — считает Чернышов.

По его словам, молодёжи нужна возможность учиться и получать полноценное образование.

«Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобождённых территориях филиалов ведущих российских вузов», — говорится в обращении.

Чернышов также подчеркнул, что подобная интеграционная программа будет иметь синергетический эффект и подталкивать выпускников к реализации собственных научно-исследовательских программ на территории России.

Ранее председатель комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва заявила, что в ЕР считают необходимым официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках.

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