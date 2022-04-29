В ГД предложили открыть на освобождённых территориях Украины филиалы вузов России
- РИА Новости
«Одной из самых главных и важных задач после завершения военной спецоперации станет решение вопроса о развитии системы высшего образования на освобождённых территориях. Убеждён, что данная система образования должна быть интегрирована в образовательное пространство Российской Федерации», — считает Чернышов.
По его словам, молодёжи нужна возможность учиться и получать полноценное образование.
«Полагаю, что одним из самых оптимальных и быстрых вариантов решения этого вопроса может стать открытие на освобождённых территориях филиалов ведущих российских вузов», — говорится в обращении.
Чернышов также подчеркнул, что подобная интеграционная программа будет иметь синергетический эффект и подталкивать выпускников к реализации собственных научно-исследовательских программ на территории России.
Ранее председатель комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва заявила, что в ЕР считают необходимым официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках.