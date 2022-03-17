В «Единой России» предложили признавать полученные в ЛНР и ДНР дипломы и учёные степени

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Председатель комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва заявила, что в ЕР считают необходимым официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках.
В «Единой России» предложили признавать полученные в ЛНР и ДНР дипломы и учёные степени
  • РИА Новости

Её заявление приводит пресс-служба партии.

«Единая Россия» считает, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нам необходимо официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в республиках, — отметила она.

Шмелёва добавила, что это станет ещё одним важным шагом на пути интеграции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России подписал соглашения о сотрудничестве с ведомством и генпрокуратурами Луганской и Донецкой народных республик. 

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