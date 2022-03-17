В «Единой России» предложили признавать полученные в ЛНР и ДНР дипломы и учёные степени
- РИА Новости
Её заявление приводит пресс-служба партии.
«Единая Россия» считает, что после официального признания статуса ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нам необходимо официально признать дипломы об образовании и учёные степени, полученные в республиках, — отметила она.
Шмелёва добавила, что это станет ещё одним важным шагом на пути интеграции.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России подписал соглашения о сотрудничестве с ведомством и генпрокуратурами Луганской и Донецкой народных республик.