СК России подписал соглашения о сотрудничестве с ведомствами ЛНР и ДНР

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Следственный комитет России подписал соглашения о сотрудничестве с ведомством и генпрокуратурами Луганской и Донецкой народных республик.

«Соглашения стали начальным этапом формирования прочной нормативной базы в целях эффективного взаимодействия Следственного комитета России и правоохранительных органов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении на сайте СК России.

В ведомстве отметили, что главным образом сотрудничество будет направлено на расследование преступлений украинских националистов и военных против мирных граждан в Донбассе.

Ранее Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Подробнее — в материале RT.

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