СК России подписал соглашения о сотрудничестве с ведомствами ЛНР и ДНР
«Соглашения стали начальным этапом формирования прочной нормативной базы в целях эффективного взаимодействия Следственного комитета России и правоохранительных органов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении на сайте СК России.
В ведомстве отметили, что главным образом сотрудничество будет направлено на расследование преступлений украинских националистов и военных против мирных граждан в Донбассе.
Ранее Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.
Подробнее — в материале RT.