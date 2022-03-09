Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе абхазского МИД.

«9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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