Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

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Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе абхазского МИД.
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.

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