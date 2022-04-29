Мэр Донецка подтвердил повреждение нефтебазы в городе в результате обстрела ВСУ
«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Кулемзина, обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте происшествия работают спецслужбы.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.
Один ребёнок впоследствии скончался от полученных травм.