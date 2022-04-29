Мэр Донецка подтвердил повреждение нефтебазы в городе в результате обстрела ВСУ

В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии была повреждена ёмкость на нефтебазе, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кулемзина, обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте происшествия работают спецслужбы.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

Один ребёнок впоследствии скончался от полученных травм.