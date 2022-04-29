В ДНР сообщили о смерти получившего травмы при обстреле ВСУ ребёнка в Макеевке

Получивший ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ребёнок скончался от травм, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Раненный при обстреле ВФУ Макеевки ребёнок скончался от полученных травм», — говорится в заявлении.

Пострадавшего 2010 года рождения госпитализировали с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.