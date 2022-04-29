В ДНР сообщили о смерти получившего травмы при обстреле ВСУ ребёнка в Макеевке

Короткая ссылка
Получивший ранения при обстреле Макеевки со стороны ВСУ ребёнок скончался от травм, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Раненный при обстреле ВФУ Макеевки ребёнок скончался от полученных травм», — говорится в заявлении.

Пострадавшего 2010 года рождения госпитализировали с осколочным ранением, переломом и травматическим шоком.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить