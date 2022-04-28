В ДНР сообщили о ранении 19 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.
В ДНР сообщили о ранении 19 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила предварительная информация о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела ВФУ Макеевки», — говорится в сообщении

Пятеро пострадавших, включая двух детей, находятся в тяжёлом состоянии.

В результате обстрелов повреждения также получили несколько домов и объектов инфраструктуры.

Ранее в Минздраве ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле украинскими военными Донецка.

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