В ДНР сообщили о ранении 19 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила предварительная информация о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела ВФУ Макеевки», — говорится в сообщении.
Пятеро пострадавших, включая двух детей, находятся в тяжёлом состоянии.
В результате обстрелов повреждения также получили несколько домов и объектов инфраструктуры.
Ранее в Минздраве ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле украинскими военными Донецка.