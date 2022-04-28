В ДНР сообщили о ранении 19 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

РИА Новости