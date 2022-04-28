В Минздраве ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле украинскими военными Донецка
- AP
«В результате обстрела в Кировском районе в микрорайоне Текстильщик погибли на месте происшествия четыре человека. Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребёнка средней степени тяжести. Один пациент скончался во время транспортировки с места происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее сообщалось о двух погибших при обстреле Донецка, в том числе рынка «Меркурий», со стороны ВСУ.
27 апреля в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии получил ранение мирный житель республики.