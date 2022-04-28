В Минздраве ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле украинскими военными Донецка

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В результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка погибли пять человек, ещё 23 пострадали. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.
В Минздраве ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле украинскими военными Донецка
  • AP

«В результате обстрела в Кировском районе в микрорайоне Текстильщик погибли на месте происшествия четыре человека. Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребёнка средней степени тяжести. Один пациент скончался во время транспортировки с места происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сообщалось о двух погибших при обстреле Донецка, в том числе рынка «Меркурий», со стороны ВСУ.

27 апреля в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинской армии получил ранение мирный житель республики.

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