В Кремле заявили, что тенденция накачивания Украины оружием угрожает безопасности континента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция накачивания Украины и других стран оружием угрожает безопасности континента.
В Кремле заявили, что тенденция накачивания Украины оружием угрожает безопасности континента
  • РИА Новости

Об этом он заявил, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Западу необходимо усилить военный потенциал Украины, Молдавии и Грузии.

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжёлыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рекомендовала западным странам не провоцировать Украину на нанесение ударов по России и предупредила, что это приведёт к жёсткому ответу.

При этом Захарова заявила, что находящиеся в украинских центрах принятия решений советники из западных стран «не обязательно будут проблемой для ответных действий России».

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