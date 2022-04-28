Захарова рекомендовала не провоцировать Украину на нанесение ударов по России
- AP
«Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьёз восприняли заявление Министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведёт к жёсткому ответу со стороны России», — сказала она на брифинге.
При этом Захарова заявила, что находящиеся в украинских центрах принятия решений советники из западных стран «не обязательно будут проблемой для ответных действий России».
«Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность», — сказала представитель МИД.
Также Захарова заявила, что с начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, по открытым данным, порядка 7 тыс. иностранных наёмников из 63 государств.