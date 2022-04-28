Басурин: боевики на «Азовстали» прощупывают обстановку для попыток прорыва

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что заблокированные на мариупольской «Азовстали» украинские националисты прощупывают обстановку и продолжают вести огонь, чтобы в итоге попытаться прорваться с завода.

«Огонь, конечно, они ведут, они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться», — цитирует его ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».

26 апреля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.