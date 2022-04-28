Басурин: боевики на «Азовстали» прощупывают обстановку для попыток прорыва

Короткая ссылка
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что заблокированные на мариупольской «Азовстали» украинские националисты прощупывают обстановку и продолжают вести огонь, чтобы в итоге попытаться прорваться с завода.
Басурин: боевики на «Азовстали» прощупывают обстановку для попыток прорыва
  • AP

«Огонь, конечно, они ведут, они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться», — цитирует его ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».

26 апреля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить