Захарова заявила о незаинтересованности Киева в эвакуации людей с «Азовстали»
- РИА Новости
«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский считает, что надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.