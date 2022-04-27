Захарова заявила о незаинтересованности Киева в эвакуации людей с «Азовстали»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».

«Киевский режим хочет манипулировать данной ситуацией за счёт использования находящихся там людей во всех возможных случаях в собственных интересах», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский считает, что надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую «можно бесконечно разыгрывать».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.