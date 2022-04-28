Правительство Эстонии одобрило поправки о запрете госзакупок у российских компаний

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Правительство Эстонии одобрило поправки к закону о государственных закупках, которые на основании санкций ЕС запрещают закупки у российских компаний и физических лиц.
Правительство Эстонии одобрило поправки о запрете госзакупок у российских компаний
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Эстонии.

«Запрещается заключать договоры о закупках или продолжение контракта с лицом, являющимся гражданином, резидентом, предпринимателем в Российской Федерации, находящимся под санкциями ЕС. Поправки предусматривают, что заказчик имеет право запрашивать подтверждения, данные и доказательства от компаний, участвующих в государственных закупках, для проверки отсутствия международных санкций в их отношении», — говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что основания для отклонения тендера будут изменены с учётом возможных санкций.

Уже заключённые договоры, в которых субъекты находятся под международными санкциями, могут быть расторгнуты досрочно.

Закон вступит в силу с 1 июня.

Ранее сообщалось, что Эстония запретила судам под российским флагом заходить в свои порты.

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