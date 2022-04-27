В Армении сопровождавший кортеж Пашиняна автомобиль насмерть сбил беременную женщину
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По словам Чахояна, в момент ДТП автомобиль Пашиняна находился примерно в 100—150 метрах от места происшествия, момент аварии из его машины виден не был.
«Машина премьер-министра проехала место аварии через несколько секунд после происшествия. В течение этого времени премьер не знал и не мог знать, что конкретно произошло», — приводит РИА Новости заявление чиновника.
По его словам, Пашинян, увидев лежавшую женщину, поручил вызвать скорую помощь и выяснить, что произошло.
Также он заявил, что премьер Армении узнал об аварии с машиной батальона сопровождения дорожной полиции, когда доехал до Национального собрания. Отмечается, что после этого он «дал соответствующие распоряжения министру здравоохранения и правоохранителям».
По его словам, Пашинян провёл телефонный разговор с отцом погибшей Соны Мнацаканян, выразив соболезнования и заверив, что будет проведено объективное расследование произошедшего.
В октябре 2021 года автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме, серьёзных травм не было зафиксировано.