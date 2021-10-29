Автомобиль из кортежа Байдена попал в аварию в Риме

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Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме, серьёзных травм не зафиксировано.
Автомобиль из кортежа Байдена попал в аварию в Риме
  • © AP Photo / Evan Vucci

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию. Серьёзных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал США», — говорится в заявлении.

Президент США прибыл в Рим 29 октября для участия в саммите G20. Байден планировал встретиться с Папой Римским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем провести переговоры с итальянским премьер-министром Марио Драги.

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