Автомобиль из кортежа Байдена попал в аварию в Риме

Автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена попал в небольшое ДТП в Риме, серьёзных травм не зафиксировано.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию. Серьёзных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает медицинский персонал США», — говорится в заявлении.

Президент США прибыл в Рим 29 октября для участия в саммите G20. Байден планировал встретиться с Папой Римским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем провести переговоры с итальянским премьер-министром Марио Драги.