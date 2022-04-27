Авиация ВКС России уничтожила украинский комплекс С-300 и более 210 националистов

Российская авиация уничтожила украинский комплекс противоракетной обороны С-300 в районе населённого пункта Николаевка и более 210 националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отмечается, что авиация ВКС России поразила ещё 38 военных объектов Украины.

«Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха», — заявил Конашенков.

Кроме того, поражены два укрепрайона, 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», — сказал представитель Минобороны.

26 апреля сообщалось, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки.