Авиация ВКС России уничтожила украинский комплекс С-300 и более 210 националистов
- РИА Новости
Отмечается, что авиация ВКС России поразила ещё 38 военных объектов Украины.
«Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха», — заявил Конашенков.
Кроме того, поражены два укрепрайона, 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
«Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», — сказал представитель Минобороны.
26 апреля сообщалось, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки.