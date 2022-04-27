В ООН заявили о подготовке команды по эвакуации гражданских с «Азовстали»
- РИА Новости
«Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — приводит его слова ТАСС.
Также он заявил, что представители ООН 27 апреля провели обсуждение с властями России и Украины с целью «разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».