В ООН заявили о подготовке команды по эвакуации гражданских с «Азовстали»

Управление ООН по гуманитарным вопросам готовит команду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в ходе брифинга сказал заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что представители ООН 27 апреля провели обсуждение с властями России и Украины с целью «разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с «Азовстали».