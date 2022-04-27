Патрушев: члены НАТО подталкивали Украину к вооружённому конфликту с Россией

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что страны — члены НАТО подталкивали Украину к вооружённому конфликту с Россией.

Он отметил, что альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов, а также накачивал страну оружием, чтобы подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооружённому конфликту с Москвой.

«Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью — подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооружённое противостояние с Россией», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область.

В связи с этой информацией официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков» на Украине.