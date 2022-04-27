Луганский промышленник предложил направить оборудование «Азовстали» на восстановление мариупольских заводов

Короткая ссылка
RT
Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов выразил мнение в беседе с RT, что уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других мариупольских заводов.
Луганский промышленник предложил направить оборудование «Азовстали» на восстановление мариупольских заводов
  • AP

«Уцелевшее оборудование меткомбината может пойти на восстановление других мариупольских заводов. В условиях необходимости скорейшего восстановления города это было бы рационально и правильно», — сказал Горохов. 

Он также отметил, что ответственность за уничтожение «Азовстали», по его мнению, несёт в первую очередь Запад в лице лидеров стран — участниц НАТО.

«Физически они уничтожили одно из крупнейших мировых металлургических предприятий руками Украины — поставляя оружие и подстёгивая засевших на комбинате нацистов к ожесточённому сопротивлению под прикрытием мирных жителей», — считает Горохов.

В настоящее время главной задачей является необходимость сохранить тысячи профессионалов, которые «не должны переквалифицироваться из металлургов в неквалифицированные рабочие специальности».

«Думаю, что всем, кто захочет продолжить работать в металлургии, найдётся место на российских предприятиях. Это ещё один аргумент в пользу того, что производство металла в России снижаться не будет — напротив, будут развиваться смежные отрасли, где металл, прокат необходимы», — добавил Горохов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить