Луганский промышленник предложил направить оборудование «Азовстали» на восстановление мариупольских заводов

Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов выразил мнение в беседе с RT, что уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других мариупольских заводов.

«Уцелевшее оборудование меткомбината может пойти на восстановление других мариупольских заводов. В условиях необходимости скорейшего восстановления города это было бы рационально и правильно», — сказал Горохов.

Он также отметил, что ответственность за уничтожение «Азовстали», по его мнению, несёт в первую очередь Запад в лице лидеров стран — участниц НАТО.

«Физически они уничтожили одно из крупнейших мировых металлургических предприятий руками Украины — поставляя оружие и подстёгивая засевших на комбинате нацистов к ожесточённому сопротивлению под прикрытием мирных жителей», — считает Горохов.

В настоящее время главной задачей является необходимость сохранить тысячи профессионалов, которые «не должны переквалифицироваться из металлургов в неквалифицированные рабочие специальности».

«Думаю, что всем, кто захочет продолжить работать в металлургии, найдётся место на российских предприятиях. Это ещё один аргумент в пользу того, что производство металла в России снижаться не будет — напротив, будут развиваться смежные отрасли, где металл, прокат необходимы», — добавил Горохов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.