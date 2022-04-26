В ДНР заявили об уничтожении 39 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», одну БМП и один бронетранспортёр», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, захвачены один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожено четыре военных объекта Украины.
Также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».