Военные Донецкой Народной Республики с начала суток ликвидировали 39 украинских националистов, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», одну БМП и один бронетранспортёр», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, захвачены один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожено четыре военных объекта Украины.

Также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».