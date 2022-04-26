В ДНР заявили об уничтожении 39 украинских националистов за сутки

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Военные Донецкой Народной Республики с начала суток ликвидировали 39 украинских националистов, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
В ДНР заявили об уничтожении 39 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, девять огневых точек, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», одну БМП и один бронетранспортёр», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, захвачены один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожено четыре военных объекта Украины.

Также ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».

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