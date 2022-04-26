Минобороны России заявило о поражении высокоточными ракетами четырёх военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожены четыре военных объекта Украины.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины», — сообщил он.

По его словам, в частности, ликвидированы два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техники.