Минобороны России заявило о поражении высокоточными ракетами четырёх военных объектов Украины
- РИА Новости
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины», — сообщил он.
По его словам, в частности, ликвидированы два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техники.