Минобороны России заявило о поражении высокоточными ракетами четырёх военных объектов Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской области уничтожены четыре военных объекта Украины.
Минобороны России заявило о поражении высокоточными ракетами четырёх военных объектов Украины
  • РИА Новости

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины», — сообщил он.

По его словам, в частности, ликвидированы два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с одной из украинских баз ремонта военной техники.

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